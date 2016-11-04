АТО: 31 обстріл, окупанти застосували міномети на усіх напрямках

За минулу добу російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій проти сил АТО. В районі Талаківки противник використовував стрілецьку зброю, а в Широкиному та Лебединському – стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Поблизу Павлополя, Водяного та Красногорівки обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 82 та 120 калібрів. На цій ділянці ворог продовжує підсилювати інтенсивність вогню використовуючи гранатомети, кулемети та своїх снайперів.

На Донецькому напрямку відбулось 7 обстрілів. В Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, а в районі Авдіївки провокації проти Збройних Сил України тривали з використанням мінометів обох калібрів, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, в районі Сизого зі стрілецької зброї, в Оріховому – з мінометів калібру 82 мм, а в районах Трьохізбенки, Станиці Луганської, Новозванівки та Новоолександрівки – з гранатометів.