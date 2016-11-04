АМКУ скасував тендер щодо порту "Южний", з яким пов’язують НФ

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 09:32

Антимонопольний комітет скасував процедуру закупівлі щодо днопоглиблення в порту "Південний", на якому хотіли "нагрітися" на 1 мільярд представники "Народного фронту".

Про це йдеться у повідомленні комітету, повідомляє "Економічна правда".

Згідно із рішенням АМКУ, замовник торгів з днопоглиблення в порту "Южний" — Южненська філія ДП АМПУ — зобов’язана відмінити процедуру попередньої кваліфікації закупівлі за державні кошти, оскільки жодна із пропозицій учасників процедури закупівлі не відповідає вимогам, вказаним в документації замовника.

Як відомо, 20 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що компанія Jan De Nul Україна, пов’язана з помічником нардепа "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка, виграла тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний" на 1 мільярд гривень, хоча голландська компанія Van Oord Україна пропонувала ціну на 90 мільйонів меншу.

21 жовтня він передав прем’єру документи про цю "оборудку", до якої можуть бути причетні представники "Народного фронту".

Того ж дня Володимир Гройсман доручив скасувати тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний" і провести новий через систему держзакупівель ProZorro.

На початку листопада Лещенко заявив, що представники "Народного фронту" шантажують прем'єра, аби той не скасовував тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний".

Теми: держзакупівлі Народний фронт Антимонопольний комітет
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Коментарі — 2
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IP: 193.238.98.---ramusus04.11.2016 10:30
Фамилии, явки.... в студию.
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IP: 93.74.65.---Игорь Косенко04.11.2016 10:13
Интересно премьер сам рассказал Лещенко, что его кто-то шантажирует?
Фантазия конечно у Сергея еще та. И информация без каких-либо доказательств и так всегда. И кстати, ни одно дело, которое расследовал Сергей не было доведено до какого-либо логического конца и никто не понес наказание.
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