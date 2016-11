Під посольством Росії в Лондоні влаштували звалище протезів

Активісти перекрили вхід до посольства Росії в Лондоні, зваливши 3 листопада перед воротами дипломатичної місії 800 протезів-кінцівок.

Про це повідомляє у п'ятницю "Радіо Свобода".

Так учасники акції висловили свій протест через убивство сотень мирних жителів у сирійському місті Алеппо, до чого вони вважають причетною Москву.

Activists blockading the main entrance of the #Russian embassy in #London over actions in #Syria pic.twitter.com/1tZGARU97y