Під посольством Росії в Лондоні влаштували звалище протезів

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 09:33

Активісти перекрили вхід до посольства Росії в Лондоні, зваливши 3 листопада перед воротами дипломатичної місії 800 протезів-кінцівок.

Про це повідомляє у п'ятницю "Радіо Свобода".

Так учасники акції висловили свій протест через убивство сотень мирних жителів у сирійському місті Алеппо, до чого вони вважають причетною Москву.

Двоє людей також прикували себе до воріт.

Посольство Росії у своїй заяві вказало, що "глибоко стурбоване через небажання уряду Великої Британії гарантувати безпеку і безперешкодне функціонування російської дипломатичної місії в Лондоні".

Згідно із заявою російських дипломатів, співробітники і відвідувачі не могли увійти в посольство, а лондонська поліція була "байдужа", попри "провокаційну і хуліганську поведінку" демонстрантів.

Посольство звинуватило лондонську владу у веденні антиросійської кампанії, заохочуванні людей до протестів перед будівлею місії.

Учасниця акції, сирійка Біссан Факіх вказала, що активісти мали на меті вказати, що російські військові літаки "вбивають багато сімей" і що бомбардування "необхідно припинити".

Як відомо, місто Алеппо розділене на зони, зайняті силами президента Сирії Башара Асада і загонами опозиції. Урядова армія за підтримки російської авіації завдає ударів по контрольованих повстанцями районах.

Теми: Росія
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