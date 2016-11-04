В "Укроборонпромі" прокоментували закупку військових деталей в РФ
Державний концерн "Укроборонпром", до складу якого входить компанія "Укрінмаш", стверджує, що інформація про закупку нею деталей до військової техніки в РФ через британську "прокладку" "є неповною та недостовірною".
Про це йдеться у повідомленні концерну.
"Вона носить замовний характер і спрямована на дискредитацію вітчизняного оборонно промислового комплексу", – вважають в "Укроборонпромі".
У зв'язку з цим концерн попросив президента доручити СБУ провести перевірку цього контракту з залученням представників громадських антикорупційних організацій України.
Як відомо, раніше журналісти Слідство.інфо вияснили, що "Укрінмаш" закуповував деталі для військової техніки у росіян через британську "прокладку" Rion Assets Company LTD за значно завищеними цінами.
Українська правда
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