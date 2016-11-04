Януковичу повідомлено про підозру у 8 кримінальних справах – ГПУ

181 перегляд
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 10:37

Генеральна прокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу про підозру у восьми кримінальних провадженнях.

Про це повідомив керівник департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Януковичу повідомлено про підозру у 8 справах", – сказав Горбатюк.

За його словами, наразі триває слідство, до суду справи ще не передано.

"У справах, щодо яких йому повідомили про підозру, розслідування зупинене за розшуком, що призупиняє перебіг строків слідства. По КПК з моменту повідомлення про підозру є рік, за який треба направити справу до суду. Коли ми повідомляємо про підозру і оголошуємо в розшук, ми зупиняємо розслідування за розшуком", – сказав Горбатюк.

Водночас Горбатюк зазначив, що генпрокурор Юрій Луценко хоче використовувати цю процедуру заочного розслідування і до кінця року все швидко направити до суду.

"Зокрема, він казав, що хоче об’єднати всі епізоди в одну справу по злочинній організації і направити до суду і її", – зазначив він.

Як відомо, наприкінці жовтня Луценко передав розслідування "великої справи Януковича" від департаменту Горбатюка новоствореному департаменту ГПУ. Також він оголосив Горбатюку догану через неналежне розслідування.

У свою чергу Горбатюк заперечив наявність підстав для такої догани, заявивши, що всі викладені у ній звинувачення не відповідають дійсності.

Також він неодноразово критикував заочне розслідування, називаючи його незаконним. Зокрема, в коментарі "Українській правді" він також розповідав про цю серпневу записку і додавав, що реакції на неї не отримав досі.

Луценко визнав, що законодавство про заочне розслідування містить недоліки, однак заявив, що вони не можуть стати перешкодою для такого розслідування, оскільки часу, за його словами, залишилося мало і передати справи до суду необхідно у найближчі місяці.

Він запевнив, що передасть справи проти Януковича до суду вже до кінця року.

Теми: Янукович Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Активісти: Судді Януковича зможуть утриматися на посадах 3 листопада 2016, 16:05
Соратника Януковича захищає екс-міністр юстиції Австрії - ГПУ 3 листопада 2016, 07:00
Російський суд відмовився проводити відеодопит Януковича 28 жовтня 2016, 16:36
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Януковичу повідомлено про підозру у 8 кримінальних справах – ГПУ
АМКУ скасував тендер щодо порту "Южний", з яким пов’язують НФ
ОБСЄ: понад 20 машин з написом "вантаж 200" перетнули кордон з РФ
"Укртрансгаз" визнав "газовий борг" перед Фірташем
Усі новини
Інтегрована мова

Школярі нарешті заговорять українською

до Дня писемності

Українська мова – це сексуально