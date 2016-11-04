Януковичу повідомлено про підозру у 8 кримінальних справах – ГПУ

Генеральна прокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу про підозру у восьми кримінальних провадженнях.

Про це повідомив керівник департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Януковичу повідомлено про підозру у 8 справах", – сказав Горбатюк.

За його словами, наразі триває слідство, до суду справи ще не передано.

"У справах, щодо яких йому повідомили про підозру, розслідування зупинене за розшуком, що призупиняє перебіг строків слідства. По КПК з моменту повідомлення про підозру є рік, за який треба направити справу до суду. Коли ми повідомляємо про підозру і оголошуємо в розшук, ми зупиняємо розслідування за розшуком", – сказав Горбатюк.

Водночас Горбатюк зазначив, що генпрокурор Юрій Луценко хоче використовувати цю процедуру заочного розслідування і до кінця року все швидко направити до суду.

"Зокрема, він казав, що хоче об’єднати всі епізоди в одну справу по злочинній організації і направити до суду і її", – зазначив він.

Як відомо, наприкінці жовтня Луценко передав розслідування "великої справи Януковича" від департаменту Горбатюка новоствореному департаменту ГПУ. Також він оголосив Горбатюку догану через неналежне розслідування.

У свою чергу Горбатюк заперечив наявність підстав для такої догани, заявивши, що всі викладені у ній звинувачення не відповідають дійсності.

Також він неодноразово критикував заочне розслідування, називаючи його незаконним. Зокрема, в коментарі "Українській правді" він також розповідав про цю серпневу записку і додавав, що реакції на неї не отримав досі.

Луценко визнав, що законодавство про заочне розслідування містить недоліки, однак заявив, що вони не можуть стати перешкодою для такого розслідування, оскільки часу, за його словами, залишилося мало і передати справи до суду необхідно у найближчі місяці.

Він запевнив, що передасть справи проти Януковича до суду вже до кінця року.