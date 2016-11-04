Родина Пшонки перевезла ювелірний бізнес до Криму – "Схеми"

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 11:53

Родина колишнього генерального прокурора часів президентства Віктора Януковича – Віктора Пшонки вивезла свій ювелірний бізнес із міста Краматорськ до Криму після анексії українського півострова Росією.

Про це йдеться у розслідуванні "Золото Пшонки" програми "Схеми".

Журналісти з’ясували, що восени 2014 року в Севастополі відкрилося ювелірне підприємство ТОВ "Ювелірний завод "Золотий стандарт".

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб Росії, його засновником є Євгенія Фріга (Бурова) – дружина Михайла Бурова. Останній був помічником колишнього народного депутата України Артема Пшонки – сина Віктора Пшонки. Саме на Бурова був оформлений ювелірний бізнес родини Пшонок у Краматорську до Революції гідності та до анексії Криму.

 
Структура ювелірного бізнесу, пов'язаного з Пшонкою, у Севастополі в Криму

Так, за часів президентства Януковича родина Пшонки контролювала декілька ювелірних підприємств у Краматорську Донецької області: "Укрзолото", "Золото" та "Бомонд преміум", йдеться в розслідуванні.

Особисто Віктор і Артем Пшонка їхніми власниками не були. Засновниками ТОВ "Торговий дім Укрзолото" виступали кілька осіб, серед яких Михайло Буров – помічник депутата Артема Пшонки.

 

Побувавши в Краматорську, журналісти "Схем" виявили, що воєнні дії на Донбасі змусили багатьох місцевих ювелірів закрити виробництво і вивезти обладнання в інші регіони. Не став винятком і бізнес родини Пшонки. За місцем реєстрації фірми "Бомонд Преміум" розповіли, що ювелірного заводу там уже немає.

А місцеві ювеліри зазначили, що обладнання з краматорських ювелірних заводів родини Пшонки було вивезено до Криму.

Востаннє Віктор Пшонка з’являвся на публіці 13 квітня 2014 року у російському місті Ростов-на-Дону, де він давав прес-конференцію разом із колишнім президентом Віктором Януковичем та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Після втечі з України та цієї прес-конференції Пшонка жодного разу не коментував обвинувачення Генпрокуратури України.

У Генпрокуратурі журналістам розповіли, що Пшонці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та оголошено у розшук.

Але кримінальне провадження щодо розкрадання 69 мільйонів гривень, виділених для ремонту приміщень ГПУ, зупинене, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду, а його місцезнаходження невідоме.

"Решта епізодів злочинної діяльності Пшонки розслідується", – йдеться у листі Генеральної прокуратури на запит програми "Схеми".

Радіо Свобода

Теми: Пшонка Генпрокуратура Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Одному із поплічників Пшонки продовжили термін арешту 11 жовтня 2016, 22:48
Пшонка може вимагати відшкодування за розграбований будинок 2 серпня 2016, 03:58
В ГПУ заперечують зрив повернення лісів Пшонки і Арбузова державі 28 липня 2016, 13:56
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі АТО озвучили офіційні втрати за добу
Лещенко просить НАЗК перевірити Порошенка щодо вілли в Іспанії
Родина Пшонки перевезла ювелірний бізнес до Криму – "Схеми"
Геращенко: прикордонники ігнорують незаконний в'їзд артистів РФ в Україну
Усі новини
Злочин і покарання

Що буде з чиновниками, які брехали про статки

Конопля

МОЗ Австралії легалізувало вирощування коноплі для медичних цілей