В СБУ заявляють, що виявили плани Росії по дестабілізації

Служба безпеки України виявила підготовлені плани по дестабілізації ситуації в ряді областей країни, заявив глава СБУ Василь Грицак.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Плани по дестабілізації в Україні в цілому в листопаді поточного року, де розписані деталі і сценарії в 10-15 регіонах України: хто, як і що повинен робити, розписані бюджети", - сказав Грицак.

При цьому він додав, що зараз за даним напрямком ведеться слідство і іншу оперативну інформацію він повідомити не може.

"Росія не залишає своїх намірів дестабілізувати ситуацію в нашій країні", - резюмував Грицак.

Як відомо, раніше СБУ заявляла, що отримала інформацію про потенційні загрози проведення масових протестних заходів антидержавного характеру з 4 по 20 листопада в Харківській області.