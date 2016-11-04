"Самопоміч" у Гройсмана висунула вимоги до бюджету-2017

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 14:50

Фракція "Самопоміч" висунула Кабінету міністрів вимоги щодо проекту бюджету на 2017 рік – зокрема, підвищення пенсій, збільшення видатків на армію та удосконалення митниць.

Про це заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк із трибуни Верховної Ради після зустрічі з керівництвом уряду.

"Ми мали зустріч із прем’єр-міністром сьогодні, розмовляли про бюджет. Прийняття бюджету в цьому році має як економічне значення, так і велике політичне значення. Бо неприйняття якісного бюджету приведе країну не тільки в політичний хаос, але й в економічний хаос ", – заявив він.

"Серйозна, важка, непроста розмова з прем’єр-міністром, міністром фінансів, міністром соціальної політики, іншими міністрами. І наші чіткі вимоги: ми мусимо закрити діру, яка називається митниця", – додав Березюк.

За його словами, у фракції "Самопоміч" є дві суттєві пропозиції: "Це виділення коштів на обладнання Митниці відповідними засобами для догляду – вони просто порожні. Поки що у бюджеті тільки 200 мільйонів. 200 мільйонів – це ніщо".

"Друге питання – це встановлення РРО (реєстраторів розрахункових операцій – ред.) на митницях для товарів, які підлягають страхуванню. Тільки цей маленький крок принесе декілька десятків мільярдів гривень у бюджет країн", – сказав Березюк.

За його словами, ці "прості речі" дозволять наповнювати бюджет уже зараз.

"Наступна річ дуже важлива – це військовий бюджет. Те, що робиться у військовому бюджеті, – це не має меж цинізму. До речі, сьогодні ховали хлопців з "Айдару", які загинули внаслідок того, що розірвався гранатомет, зроблений в Україні. З якої сталі? Скільки він коштував?" – сказав лідер фракції "Самопоміч".

"Ми будемо вимагати поєднання голосування бюджету зі створенням спеціальної комісії у Верховній Раді, яка буде контролювати – як цивільний контроль – витрати бюджету на оборону", – додав він.

"Це ми говорили ще два роки тому. Сьогодні в цьому є об’єктивна реальність (потреба – ред.). Виділяючи сотні мільярдів гривень на оборонку, ми повинні з вами контролювати, як вони витрачаються. Бо далі волонтери забезпечують базові потреби нашої армії", – сказав депутат

Ще одне питання – енергоефективність.

"Так, бюджет перекладає багато відповідальності на місцеві бюджети, але ми вимагаємо, щоб державний фонд регіонального розвитку мінімум на 50%, згідно з законом, був використаний на засоби енергоефективності у школах, лікарнях і інших державних установах, тому що це також діра, яка виводить з України дуже багато грошей", – сказав Березюк.

"І останнє: пенсії. Не може бути різниця між найменшої пенсією в 949 гривень і навіть із підняттям мінімальної заробітної плати 3 200 гривень. Це ганьба для українського суспільства. Тому вимагаємо підняття мінімальної пенсії хоча б до 1 480 гривень", – заявив він.

Олена Рощенко, УП

Теми: бюджет Самопоміч Кабінет міністрів
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