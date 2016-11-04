Розенко запевняє, що пенсійний вік не підвищуватиметься 10 років

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 15:28

Підвищення пенсійного віку для українців можна розглядати лише після збільшення тривалості їх життя.

Про це у Львові заявив  віце-прем'єр Павло Розенко, повідомляє "Укрінформ".

"Про підвищення пенсійного віку для українців можна буде говорити тоді, коли підвищиться якість і тривалість їх життя. Адже зараз середній вік чоловіків у нас складає 65 років, тож не можна давати пенсію людині тільки перед смертю", – сказав Розенко.

За його словами, протягом наступних 10 років уряд буде підвищувати життєві стандарти українців і насамперед рівень медичного обслуговування, що дозволить збільшити тривалість життя у країні.

"Ось тоді можна буде дискутувати щодо збільшення пенсійного віку", – вважає він.

Розенко та голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний провели у Львові в рамках ХVІ Міжнародного економічного форуму виїзне засідання Пенсійного фонду.

Як відомо, раніше Розенко заявив, що наступного року оформити пенсію можна буде без прив'язки до місця проживання.

Теми: пенсії Розенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Наступного року оформлення пенсії відв'яжуть від місця проживання 3 листопада 2016, 14:15
Розенко обурений, що КС зробив суддів "кастою недоторканих" 1 листопада 2016, 15:47
Данилюк не виключає підвищення пенсійного віку в ході реформи 19 жовтня 2016, 21:29
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Одіозний суддя під слідством задекларував мільйони готівки
Байден обговорив з Порошенком і Гройсманом незалежність НАБУ
Екс-голова Вищого госпсуду втік з України
В Генпрокуратурі досі чекають Порошенка на допит
Усі новини
"Молодість"

Підсумки фестивалю: родинний апокаліпсис зі щасливим фіналом

"Мустафа"

Фільм про Мустафу Джемілєва покажуть на міжнародних фестивалях