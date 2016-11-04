Розенко запевняє, що пенсійний вік не підвищуватиметься 10 років
Підвищення пенсійного віку для українців можна розглядати лише після збільшення тривалості їх життя.
Про це у Львові заявив віце-прем'єр Павло Розенко, повідомляє "Укрінформ".
"Про підвищення пенсійного віку для українців можна буде говорити тоді, коли підвищиться якість і тривалість їх життя. Адже зараз середній вік чоловіків у нас складає 65 років, тож не можна давати пенсію людині тільки перед смертю", – сказав Розенко.
За його словами, протягом наступних 10 років уряд буде підвищувати життєві стандарти українців і насамперед рівень медичного обслуговування, що дозволить збільшити тривалість життя у країні.
"Ось тоді можна буде дискутувати щодо збільшення пенсійного віку", – вважає він.
Розенко та голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний провели у Львові в рамках ХVІ Міжнародного економічного форуму виїзне засідання Пенсійного фонду.
Як відомо, раніше Розенко заявив, що наступного року оформити пенсію можна буде без прив'язки до місця проживання.
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