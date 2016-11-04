Одіозний суддя під слідством задекларував мільйони готівки

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якого підозрюють в "ручному правосудді", задекларував мільйони готівки.

Про це свідчить його електронна декларація на сайті Національної агенції з запобігання корупції.

Згідно з документом, Ємельянов тримає на руках 2 мільйона 740 тисяч гривень, 180 тисяч доларів та 70 тисяч євро готівкових коштів.

Суддя зазначив у декларації, що позичив у колишньої дружини Світлани 3 мільйони гривень.

При цьому заробітна плата судді за рік склала 226 181 гривню.

Згідно з електронною декларацією, Ємельянов орендує житловий будинок 73.1 м² в населеному пункті Ходосівка Києво-Святошинського району в громадянина Віктора Шустера.

Суддя також задекларував квартиру 84,5 м², яку Світлана Ємельянова купила в 2012 році за 1 889 584 гривень і на яку він має "інше право користування".

Серед цінного рухомого майна Ємельянов вказав годинник Breguet вартістю 68 тисяч і карабін вартістю 113 тисяч.

Згідно з декларацією, суддя має мопед Веспа РХ-150 2012 року випуску.

У графі із запитанням "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим НАЗК?" в декларації Ємельянова вказано "ні".

Як відомо, суддя Вищого господарського суду, виходець із Донецька Артур Ємельянов за часів Януковича був у керівництві цього органу. Після втечі екс-президента він був понижений до звичайного судді.

За 2013 рік Ємельянов задекларував 238 тис. грн зарплати, 2 будинки, один із них – на 725 квадратних метрів, вісім квартир та багато іншої нерухомості.

При цьому суддя відмовлявся давати коментарі журналістам.

На той момент дружина Ємельянова Світлана депутат Донецької міськради, яка 1 березня 2014 року підтримала сепаратизм на Донбасі, згідно з відомостями про доходи, володіла лиш скромним салоном краси і курсами самовдосконалення.

18 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім голові та заступнику Вищого господарського суду а нині суддям цього суду Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.

"Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій", - зазначали в ГПУ.

Валентина Романенко, УП