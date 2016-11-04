Бойовики "ДНР" заявляють, що проведуть вибори в 2017 році

396 переглядів
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 17:25

Бойовики "ДНР" заявляють, що мають намір провести місцеві вибори в 2017 році.

Таку заяву ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка передають РИА Новости.

"У 2017 році ми проведемо вибори за мінським умов, або ми проведемо їх самостійно", - сказав він у п'ятницю.

Як відомо, 19 жовтня в Берліні відбулася зустріч "нормандської четвірки".

Коментуючи результати зустрічі, президент Порошенко заявив, що до проведення місцевих виборів на Донбасі контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону повинна отримати збройна місія ОБСЄ.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання про збройної місії ОБСЄ слід підняти тільки після запуску виборчого процесу в Донбасі.

читайте також: Берлінська післямова. З чим залишилася Україна після переговорів

Теми: Донбас вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: 31 обстріл, окупанти застосували міномети на усіх напрямках 4 листопада 2016, 07:27
ОБСЄ: понад 20 машин з написом "вантаж 200" перетнули кордон з РФ 4 листопада 2016, 06:37
У Сирії загинув помічник депутата РФ, який воював на Донбасі 3 листопада 2016, 18:03
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд позбавив Семенченка звання майора
Мін'юст: НАЗК досі не показала схему перевірки декларацій
Екс-голова Вищого госпсуду втік з України
Одіозний суддя під слідством задекларував мільйони готівки
Усі новини
"Мустафа"

Фільм про Мустафу Джемілєва покажуть на міжнародних фестивалях

Київ

На Контрактовій з'явився букомат