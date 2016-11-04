Бойовики "ДНР" заявляють, що проведуть вибори в 2017 році

Бойовики "ДНР" заявляють, що мають намір провести місцеві вибори в 2017 році.

Таку заяву ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка передають РИА Новости.

"У 2017 році ми проведемо вибори за мінським умов, або ми проведемо їх самостійно", - сказав він у п'ятницю.

Як відомо, 19 жовтня в Берліні відбулася зустріч "нормандської четвірки".

Коментуючи результати зустрічі, президент Порошенко заявив, що до проведення місцевих виборів на Донбасі контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону повинна отримати збройна місія ОБСЄ.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання про збройної місії ОБСЄ слід підняти тільки після запуску виборчого процесу в Донбасі.

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