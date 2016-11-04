Бойовики на Донбасі застосували ракетні комплекси - прес-центр

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 18:29

Проросійські бойовики на Донбасі 20 разів вдавалися до обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у п'ятницю.

"З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів.

"В районі Павлопіля противник використав стрілецьку зброю, в напрямку Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького – гранатомети й кулемети. Поблизу Гнутового ворог вів вогонь з мінометів калібру 120мм, а в Широкіному – зі ствольної артилерії калібру 152мм", - повідомили в прес-центрі.

"На Луганському напрямку проти українських підрозділів зафіксовано 2 збройні провокації. В районі Троїцького окупанти задіяли міномети калібру 82мм, кулемети, гранатомети, а в Новоолександрівці – протитанкові ракетні комплекси", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформаціє, на Донецькому напрямку ворог 4 рази порушував режим тиші. Зокрема, в Кам’янці, Верхньоторецькому та Авдіївці проти сил АТО противник застосовував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.

Як відомо, за добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 2 отримали поранення, ще 1 боєць помер від отриманих раніше ран.

Українська правда

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики "ДНР" заявляють, що проведуть вибори в 2017 році 4 листопада 2016, 17:25
АТО: 31 обстріл, окупанти застосували міномети на усіх напрямках 4 листопада 2016, 07:27
ОБСЄ: понад 20 машин з написом "вантаж 200" перетнули кордон з РФ 4 листопада 2016, 06:37
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд позбавив Семенченка звання майора
Мін'юст: НАЗК досі не показала схему перевірки декларацій
Екс-голова Вищого госпсуду втік з України
Одіозний суддя під слідством задекларував мільйони готівки
Усі новини
"Мустафа"

Фільм про Мустафу Джемілєва покажуть на міжнародних фестивалях

Київ

На Контрактовій з'явився букомат