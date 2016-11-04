Шахраїв, які за гроші пропонували "влаштувати" в НАБУ, арештували

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 18:50

Трьом особам, які за 10 тисяч доларів США пропонували посприяти у працевлаштуванні в Національному антикорупційному бюро кандидату на посаду детектива, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Згідно з інформацією, двох зловмисників триматимуть під вартою, третій перебуватиме під домашнім арештом із можливістю застосування електронного засобу контролю (носінням електронного браслету).

Напередодні вказаним особам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 ("Закінчений замах на заволодіння чужим майном у великому розмірі шляхом обману (шахрайство), підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб").

Як відомо, зловмисників затримали 1 жовтня. У НАБУ про них повідомив претендент на посаду детектива у цьому відомстві.

Українська правда

Теми: НАБУ хабар
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