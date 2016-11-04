У Черкасах палять шини: не подобається майбутній голова Нацполіції області

Глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе пообіцяла відреагувати на ситуацію з призначенням нового глави Нацполіції в Черкаській області, взявши до уваги думку громадськості.

Про це вона сказала в коментарі ZN.UA ввечері в п'ятницю, 4 листопада.

"Ми будемо радитися з усіма, в тому числі, з громадськістю. І ухвалимо рішення", - пообіцяла Деканоідзе.

На уточнююче запитання про позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, глава НПУ відповіла, що консультації з ним також будуть проведені.

Згідно з інформацією видання, черкаські активісти звернулися до глави МВС Авакова, заявивши, що вони виступають категорично проти призначення Валерія Лютого начальником ГУ НПУ в Черкаській області.

"Ця людина була радником одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса, який на виборах в Кривому Розі сприяв фальсифікаціям на користь представника "Опоблоку" Юрія Вілкула, а будь-яких успіхів у боротьбі зі злочинністю громада Кривого Рогу не бачить", - сказано в зверненні, підписаному представниками ГО "Автомайдан-Черкаси", ЦК "Азов-Черкаси", "Правого сектора", "Ультрас-Черкаси", "Союзу ветеранів ВДВ", ВО "Свобода" та інших організацій і політсил, а також місцевими депутатами.

Автори звернення звернули увагу, що за результатами атестації Лютий був рекомендований на пониження в посаді через низькі бали, отримані на тестуванні.

Раніше активісти вже зверталися до Авакова з проханням призначити начальником поліції області керівника патрульної поліції міста Вадима Лісничука.

У той же час, як повідомили джерела ZN.UA в МВС, через позицію міністра, а також заступника голови НПУ - начальника Кримінальної поліції Вадима Трояна начальника ГУ НПУ в Черкаській області не можуть призначити вже протягом декількох місяців.

Зокрема, Троян є затятим противником призначення Лісничука на цю посаду.

3 і 4 листопада активісти низки громадських організацій і представники політичних сил протестують проти призначення Лютого начальником ГУ НПУ в Черкаській області, а також вимагають проведення прозорого конкурсу на цю посаду.

Зокрема, як повідомляє видання ПроВсе, ввечері під будівлею місцевого управління поліції горіли шини.

Валерій Лютий працює в органах внутрішніх справ з 1985 року.

У різний час він займав посади начальника ДАІ Харкова і Харківської області, заступника начальника ГУ МВС в Харківській області.

У 2010 Лютий році пішов з МВС на пенсію, а в 2013-му - став радником харківського міського голови Геннадія Кернеса з питань транспорту.

У вересні 2015 року Лютий очолив поліцію Кривого Рогу. Під час виборів мера міста народний депутат Єгор Соболєв заявляв, що начальник поліції Лютий побив його помічника Віталія Чернявського.