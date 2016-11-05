Гройсман розповів, на що пішов третій транш від МВФ

193 перегляди
0
Субота, 5 листопада 2016, 00:21

Кошти, які Міжнародний валютний фонд надав Україні протягом останніх шести місяців, зараз знаходяться в валютних резервах країни.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в ефірі програми Шустер. LIVE, повідомляє "Укрінформ".

"Наш уряд за шість місяців отримав транш Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд дол. США. Куди пішли ці гроші? Ці гроші пішли в валютні резерви нашої країни", - сказав він.

Гройсман запевнив, що ці кошти зараз є недоторканними, оскільки утримують стабільність національної валюти.

Теми: Гройсман МВФ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман: Я не тримав гроші у банках, щоб не шантажували 4 листопада 2016, 20:56
Байден обговорив з Порошенком і Гройсманом незалежність НАБУ 4 листопада 2016, 16:34
Гройсман плутано розповів, де візьме кошти на підвищення "мінімалки" 4 листопада 2016, 11:40
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СБУ заборонила в'їзд в Україну 140 російським діячам культури
Суд позбавив Семенченка звання майора, але лишив капітана
У Черкасах палять шини: не подобається майбутній голова Нацполіції області
Гройсман: Я не тримав гроші у банках, щоб не шантажували
Усі новини
День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів

США

Кому дістануться фоловери Обами?