СБУ заборонила в'їзд в Україну 140 російським діячам культури

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Субота, 5 листопада 2016, 00:54

Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.

Про це йдеться у відповіді СБУ на депутатський запит нардепа від БПП Ольги Червакової, який вона опублікувала на сторінці в Facebook.

"За результатами перевірки було виявлено ряд осіб, діяльність або висловлювання яких суперечили інтересам забезпечення безпеки нашої держави, у зв'язку з чим було прийнято рішення про заборону їм в'їзду на територію України", - йдеться у відповіді СБУ.

При цьому імена російських артистів, яким заборонений в'їзд в Україну, не вказується.

За словами Червакової, активісти руху "Відсіч" стверджують, що направили в СБУ подібний запит ще рік тому, проте на їх звернення ніхто не відповів. Тож 12 жовтня нардеп відправила депутатське звернення голові СБУ Василю Грицаку.

 
 
Теми: світ Росія
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Коментарі — 1
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IP: 95.133.225.---Brokerman05.11.2016 01:06
Артистюли совершенно не соображают,... мнимая слава СЦЕНИЧНЫХ клоунов им мозг затмила..
Положено развлекать народ, дак развлекайте, но открывать варежку никто права не давал.. тем более для этого нужно мозги иметь
Харатьян вообще удивил, совсем мозги выпали в осадок.
Вот и попали болезные, теперь на всю жизнь НЕ ВЫЕЗДНЫЕ, просто российские навек.
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