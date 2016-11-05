Бойовики ІДІЛ взяли в заручники 1600 мирних жителів Мосула

Бойовики ІДІЛ взяли в заручники 1600 мирних жителів іракського міста Мосул і використовують їх в якості живого щита під час повітряних бомбардувань.

Про це йдеться в повідомленні Центру новин ООН.

Також прес-секретар Управління Верховного комісара з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що терористи ІДІЛ продовжують масові страти заручників.

"Так, в ООН надійшла інформація про вбивство в цю середу 180 колишніх державних службовців в східному передмісті Мосула Каджалі. Є побоювання, що терористи, можливо, вбили в самому Мосулі близько 200 осіб. Зараз в Управлінні намагаються перевірити цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, надходять повідомлення, що ІДІЛ в середу вивезли 150 сімей з міста Хаммам аль-Аліл в Мосул. Екстремісти використовують гучномовці, наказуючи жителям довколишніх сіл виходити з речами з будинків, погрожуючи розправою тим, хто не підкориться.

Шамдасані повідомила, що терористи насильно вербують в свої ряди дітей у віці 9-10 років і використовують їх як бойовиків в Мосулі.