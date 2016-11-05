На блокпосту в Маріуполі вилучено кілограм тротилу

4 листопада поліцейські на маріупольському блокпосту вилучили понад кілограм тротилу при огляді вантажівки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"2 шашки вагою 400 грамів і 2 - по 200 грамів було виявлено в сумці, яка знаходилася в кузові вантажівки", - йдеться в повідомленні.

За словами водія, сумка належить не йому.

"Кому саме - встановить слідство", - заявили в поліції.