На блокпосту в Маріуполі вилучено кілограм тротилу
4 листопада поліцейські на маріупольському блокпосту вилучили понад кілограм тротилу при огляді вантажівки.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"2 шашки вагою 400 грамів і 2 - по 200 грамів було виявлено в сумці, яка знаходилася в кузові вантажівки", - йдеться в повідомленні.
За словами водія, сумка належить не йому.
"Кому саме - встановить слідство", - заявили в поліції.
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