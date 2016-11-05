Хуг: На Донбасі за тиждень було 8 тисяч порушень тиші

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Субота, 5 листопада 2016, 03:37

Кількість порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі зростає - СММ ОБСЄ відзначає збільшення порушень на 40% в порівнянні з минулим тижнем.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає "Громадське".

"Ми зафіксували підвищення рівня насильства приблизно на 40% у порівнянні з минулим тижнем. Якщо говорити у цифрах, то за минулий тиждень ми зафіксували близько 6 тисяч порушень режиму припинення вогню. А на цьому тижні зафіксовано вже близько 8 тисяч порушень. За день це понад тисячу порушень режиму припинення вогню", - сказав він.

За його словами, переважна більшість обстрілів, зафіксованих ОБСЄ, відбувалася в так званому "трикутнику" - Донецький аеропорт, Ясинувата, Авдіївка. А також в західній частині Луганської області - район між Попасної, Первомайськом та Золотим.

Незважаючи на це, Хуг висловив надію на досягнення домовленостей для розведення військ на лінії розмежування, особливо в районі Станиці Луганської.

"Однак, подальше розведення сил можливе. Це залежить від домовленостей сторін. Розведення сил і засобів вже є нагальною необхідністю для того, щоб по-перше – цивільне населення могло безпечно перетинати міст. Та для того, щоб дати можливість ремонтним бригадам розпочати ремонтно-відновлювальні роботи напівзруйнованого мосту у Станиці Луганській", - сказав він.

Теми: ОБСЄ
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