Пентагон заявив про знищення одного з лідерів Аль-Каїди

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Субота, 5 листопада 2016, 05:31

В результаті удару США в Афганістані був знищений один з високопоставлених лідерів "Аль-Каїди".

Про це йдеться в повідомленні Пентагону в п'ятницю, передає Reuters.

Фарук аль-Катані був лідером угруповання на північному сході Афганістану, він займався відновленням безпечного житла для бойовиків.

Аль-Катані був убитий 23 жовтня в провінції Кунар.

Відзначається, що Пентагон продовжує оцінювати результати іншого удару, який був нанесений в той же день для вбивства ще одного лідера "Аль-Каїди" в Афганістані Білала аль-Утабі.

Теми: США
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