На Луганщині завод зливав хімвідходи в Сіверський Донець - СБУ

У Луганській області одне з підприємств хімічної промисловості зливали хімвідходи в річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час здійснення господарської діяльності завод зливав у р. Сіверський Донець тонни шкідливих хімічних відходів, що призвело до суттєвого забруднення та зміни властивостей води", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що на території заводу є спеціальний шламовідстійник для нейтралізації шкідливих властивостей відходів.

"Однак керівництво заводу вирішило заощадити на екологічних заходах та утилізації відходів і просто скидати їх у ріку. Під водою було прокладено трубу, через яку щонайменш з 2014 року в Сіверський Донець підприємство викидало тонни хімікатів. У той самий час шламовідстійник не працював та перебував у занедбаному стані", - відзначили в СБУ.

Відзначається, що завод забруднив 10 км акваторії річки. У цій зоні зникла водна фауна і загинули водорості.

За матеріалами СБУ прокуратура Луганської області почала досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) КК України. Тривають слідчі дії.