На Луганщині завод зливав хімвідходи в Сіверський Донець - СБУ

00
0
Субота, 5 листопада 2016, 06:05

У Луганській області одне з підприємств хімічної промисловості зливали хімвідходи в річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час здійснення господарської діяльності завод зливав у р. Сіверський Донець тонни шкідливих хімічних відходів, що призвело до суттєвого забруднення та зміни властивостей води", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що на території заводу є спеціальний шламовідстійник для нейтралізації шкідливих властивостей відходів.

"Однак керівництво заводу вирішило заощадити на екологічних заходах та утилізації відходів і просто скидати їх у ріку. Під водою було прокладено трубу, через яку щонайменш з 2014 року в Сіверський Донець підприємство викидало тонни хімікатів. У той самий час шламовідстійник не працював та перебував у занедбаному стані", - відзначили в СБУ.

Відзначається, що завод забруднив 10 км акваторії річки. У цій зоні зникла водна фауна і загинули водорості.

За матеріалами СБУ прокуратура Луганської області почала досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) КК України. Тривають слідчі дії.

Теми: СБУ Луганська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українські політики їздять до кремлівського куратора сепаратизму – СБУ 4 листопада 2016, 15:44
Полковника поліції на Буковині впіймали на хабарі 4 листопада 2016, 15:12
В СБУ заявляють, що виявили плани Росії по дестабілізації 4 листопада 2016, 14:34
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хуг: На Донбасі за тиждень було 8 тисяч порушень тиші
СБУ заборонила в'їзд в Україну 140 російським діячам культури
Суд позбавив Семенченка звання майора, але лишив капітана
У Черкасах палять шини: не подобається майбутній голова Нацполіції області
Усі новини
Афіша на 4-6 листопада

Остання вулична їжа в сезоні, арт-екскурсія і маса концертів

"Мустафа"

Фільм про Мустафу Джемілєва покажуть на міжнародних фестивалях