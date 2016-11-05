Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів і БМП

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Субота, 5 листопада 2016, 06:44

За минулу добу бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксіровно 25 випадків порушення режиму припинення вогню бойовиками.

У Павлополі і Новотроїцькому сепаратисти застосували стрілецьку зброю і гранатомети. Біля Красногорівки бойовики вогонь вели з мінометів калібру 82мм. У районах Тарамчука, Водяного, Талаківки терористи били з мінометів 120 калібру, а по укріпленнях ЗСУ в Гнутовому - з кулеметів і мінометів обох калібрів.

У Старогнатівці бойовики відкривали вогонь з БМП, а в Широкиному - зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів і ствольної артилерії 120 і 152 калібрів.

На Донецькому напрямку було 8 випадків відкриття вогню.

По силах АТО в Опитному сепаратисти вели вогонь зі стрілецької зброї, в Луганському - з озброєння БМП, а в напрямках Троїцького, Верхньоторецька і Кам'янки - зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів. У районах Зайцевого і Авдіївки бойовики били з мінометів калібру 82 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО.

У напрямку Новоалександрівки бойовики били з протитанкових ракетних комплексів, в Лопаскіному і Кримському - з гранатометів різних систем.

Укріплення українських сил в Троїцькому були обстріляні з мінометів калібру 82мм, а в Новозванівці - з мінометів 120 калібру.

Теми: АТО Донбас
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