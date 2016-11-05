Клінтон випереджає Трампа на 5% - опитування

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого головного суперника - республіканця Дональда Трампа на 5 процентних пунктів.

Про це говорять дані опитування Reuters/Ipsos, опублікованого в п'ятницю.

Опитування було проведено з 30 жовтня по 3 листопада.

За Клінтон готові проголосувати 44% потенційних виборців, Трампа підтримують - 39%.

Опитування Reuters/Ipsos протягом минулого тижня демонструвало відрив Клінтон на 4-7%, в той час як інші опитування показували, що президентські перегони стають більш конкурентоспроможними. Так, опитування Real Clear Politics показало, що в кінці тижня Клінтон скоротила відрив від Трампа з 5 до 2 процентних пунктів.