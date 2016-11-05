Чалий: Українці можуть вплинути на результати виборів у США

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Субота, 5 листопада 2016, 09:53

Численна українська громада США, яка налічує понад 1,5 мільйони осіб, разом з іншими вихідцями зі Східної Європи, здатні суттєво вплинути на картину президентських виборів, які пройдуть у США 8 листопада. 

Таку думку висловив посол України в США Валерій Чалий.

"Одна з відмінностей цих виборів полягає в тому, що роль української діаспори, як і діаспор польської, балтійських країн, румунської, - дуже зросла… Кількість громадян українського походження – понад 1,5 млн у Сполучених Штатах. Не усі вони політично активні, але навіть та частина, яка прийде голосувати, може мати дуже серйозний вплив", - зазначив він. 

Чалий підкреслив, що цей вплив критично важливий для кандидатів, оскільки боротьба відбувається у тих штатах, де не спостерігається чіткої перемоги одного чи іншого політика.

"Саме в цих штатах є велика українська діаспора", - додав він та уточнив, що йдеться про Огайо, "де закордонних українців понад 60 тисяч, і активно діють українські організації"; про Пенсильванію, "де дуже важлива ситуація, але є перевага одного з кандидатів (Клінтон), про Флориду, "де попередній результат багато в чому засвідчить тенденцію і можливий підсумок по виборах загалом".

Крім того, українська громада зосереджена на західному узбережжі, зокрема, у штатах Каліфорнія, Орегон та Вашингтон. Серйозна боротьба вестиметься в штатах Нью-Джерсі і Нью-Йорк, де представлено багато вихідців зі Східної Європи.

Дипломат також звернув увагу на певні зміни у виборі українських американців між кандидатами.

"Традиційно діаспора голосувала за республіканців, а зараз у них почались роздуми з приводу кандидата від Республіканської партії", - сказав Чалий. 

Укрінформ

Теми: вибори США Чалий
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