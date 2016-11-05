Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям

В НАБУ проводиться перевірка щодо майже 20 чиновників за фактом поданих е-декларацій.

Про це 5 листопада в ефірі "112 Україна" заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"НАЗК проводить суцільну перевірку поданих декларацій на предмет відповідності законодавства - як кримінального, так і адміністративного, якщо буде встановлено ознаки невідповідності - матеріали передаються до НАБУ", - зазначив він.

"НАБУ, яке має свою підслідність - якщо будуть звернення чи повідомлення про факти незаконного збагачення, які підслідні Антикорупційному бюро - відповідні перевірки буде розпочато. Поки що таких звернень небагато, лише два, але думаю, що коли завершиться термін внесення змін до декларацій, кількість цих звернень буде набагато більшою", - додав Ситник.

Він зауважив, що аналітичне управління НАБУ наразі аналізує декларації, які є "найбільш очевидними з точки зору незаконного збагачення" і за власною ініціативою буде виявляти ознаки незаконного збагачення і брехню у деклараціях.

За словами Ситника, наразі у НАБУ перевіряють близько 20 чиновників.

"Це у тому числі - народні депутати", - повідомив Ситник і нагадав, що категорії посадовців, які підслідні НАБУ - члени уряду, парламенту, чиновники категорії "А" та судді.

"У суддів дуже багато цікавих декларацій. Вони є одним з наших пріорітетів роботи, їхнім деклараціям буде приділено окрему увагу", - додав директор НАБУ.

Українська правда