Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям

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Субота, 5 листопада 2016, 11:54

В НАБУ проводиться перевірка щодо майже 20 чиновників за фактом поданих е-декларацій.

Про це 5 листопада в ефірі "112 Україна" заявив директор НАБУ Артем Ситник. 

"НАЗК проводить суцільну перевірку поданих декларацій на предмет відповідності законодавства - як кримінального, так і адміністративного, якщо буде встановлено ознаки невідповідності - матеріали передаються до НАБУ", - зазначив він. 

"НАБУ, яке має свою підслідність - якщо будуть звернення чи повідомлення про факти незаконного збагачення, які підслідні Антикорупційному бюро - відповідні перевірки буде розпочато. Поки що таких звернень небагато, лише два, але думаю, що коли завершиться термін внесення змін до декларацій, кількість цих звернень буде набагато більшою", - додав  Ситник. 

Він зауважив, що аналітичне управління НАБУ наразі аналізує декларації, які є "найбільш очевидними з точки зору незаконного збагачення" і за власною ініціативою буде виявляти ознаки незаконного збагачення і брехню у деклараціях.

За словами Ситника, наразі у НАБУ перевіряють близько 20 чиновників. 

"Це у тому числі - народні депутати", - повідомив Ситник і нагадав, що категорії посадовців, які підслідні НАБУ -  члени уряду, парламенту, чиновники категорії "А" та судді.

"У суддів дуже багато цікавих декларацій. Вони є одним з наших пріорітетів роботи, їхнім деклараціям буде приділено окрему увагу", - додав директор НАБУ. 

Українська правда 

Теми: декларація НАБУ Ситник
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Коментарі — 6
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IP: 46.149.92.---Светулёк05.11.2016 13:28
УП, правильно "по е-деклараціяХ", неучи. После истории с квартирой Лещенко НАБУ себя "слило".
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IP: 46.119.253.---Alexandr Kovalenko05.11.2016 13:00
Brokerman:
звездный час Сытника закончился на квартирном брифинге. Сейчас он тихо сидит в сторонке, проводит никому уже не интересные прессухи, пытаясь объяснить, за что ему и его сотрудничкам платят такие огромные зарплаты. И переизбрать Сытника нельзя)) это не выборная должность) Его назначили - и теперь понятно зачем)
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IP: 77.243.189.---Юля Остапенко05.11.2016 12:56
Как громко проводится проверка около 20 чиновников по факту поданных е-деклараций.Ну и проверяете вы этих чиновников, а дадите им по админке, и скажете, что НАБУ работает!
НАБУ создало с Лещенком прецедент, позволяющий всем остаться без наказания.
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IP: 95.133.225.---Brokerman05.11.2016 12:29
Не думаю, что НАБУ шарашкина контора, видишь как Юра заметушился..
У Сытника сейчас звездный час.. или его будет бояться любая собака, накравшая денег или переизберем его и еще спросим, почему дурака валял.
Юра пока слабо справляется со своими задачами, у него коррупционеры тикают за рубеж...
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IP: 176.36.98.---Даниил Кривенко05.11.2016 12:23
Brokerman:
ну а толку. Все знают что Петя владеет Рошеном и не только им. И кому от этого легче? НАБУ - очередная шарашкина контора
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