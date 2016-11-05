"Справа Онищенка": Розслідування завершать до кінця року, може бути заочне засудження

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Субота, 5 листопада 2016, 12:14

До нардепа Олександра Онищенка у "газовій справі" може бути застосовано процедуру заочного засудження, розслідування справи буде завершено до кінця поточного року.

Про це 5 листопада заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Перші провадження, які НАБУ почало, - вони або в суді, або майже в суді. Якби у нас вийшло затримати Онищенко, ... це одне з перших проваджень.... В принципі, ми вже підійшли до стадії фінального рішення. Думаю, у цьому році в залежності від місцезнаходження головного фігуранта буде або заочне засудження, або ми цю справу направимо в суд", - заявив Ситник у ході дискусії на тему роботи НАБУ.

За його словами, напередодні було "важливе затримання одного з фігурантів у цій справі". 

"Думаю, що це справа майже готова. Єдине - не вистачає головного фігуранта. Але, сподіваюся, Інтерпол ухвалить позитивне рішення (про оголошення в міжнародний розшук Онищенка)", - підсумував директор НАБУ.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 

8 серпня Онищенко оголосили у національний розшук. 19 жовтня у НАБУ повідомили. що Інтерпол протягом 30 днів має повідомити своє рішення щодо оголошення Онищенка у міжнародний розшук для подальшого його затримання і обрання йому запобіжного заходу.

Інтерфакс-Україна 

Теми: Онищенко НАБУ Ситник
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IP: 176.36.98.---Даниил Кривенко05.11.2016 12:45
НАБУ - это новая пиявка! Подумать только 20 миллионов гривен они пустили на закупку автомобилей для себя! Лучше бы эти деньги на пенсии и соцвыплаты пустили
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