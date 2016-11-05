Посол США про декларації: треба розширити повноваження НАБУ

00
0
Субота, 5 листопада 2016, 13:11

Хвиля загального обурення корупцією, пов'язана з оприлюдненням електронних декларацій чиновників, свідчить про необхідність зберегти і розширити повноваження НАБУ, а також створити антикорупційний суд.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Хвиля загального обурення корупцією свідчить про необхідність зберегти і розширити повноваження НАБУ, пов'язані з проведенням розслідувань, і якомога швидше створити антикорупційний суд. Ми готові підтримувати зусилля уряду України в боротьбі з корупцією і розуміємо, що система електронних декларацій про активи є початком, а не завершенням процесу виявлення і припинення корупційної діяльності", - сказала посол.

Вона також висловила надію, що правоохоронні органи України своєчасно будуть "виявляти і розслідувати підозрілі корупційні справи".

За словами Йованович, США вітають уряд України із завершенням першого етапу надання електронних декларацій про активи.

Вона зазначила, що це знаковий етап на шляху до збільшення прозорості і підзвітності серед державних посадових осіб.

"Ми визнаємо і високо цінуємо загальне дотримання процедури всім урядом, незважаючи на технічні збої, що ускладнювали процес на початковому етапі. Високий рівень заповнення декларацій та своєчасної їх подачі серед високопоставлених осіб свідчить про те, що система функціонує як було задумано, і буде служити надійним джерелом даних для правоохоронних органів", - сказала посол.

Відповідаючи на питання, чи буде відповідати світовій демократичній практиці можливе розширення категорії осіб, на яких поширюватиметься необхідність заповнення декларацій, Йованович сказала: "Ми залишаємо це на розсуд українського народу. Але завданням електронних декларацій з самого початку було змусити українську державу/уряд, а саме - державних службовців бути підзвітними українського народу".

Українська правда

Теми: США декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Вибори у США: Спецслужби попередили про загрозу терактів 5 листопада 2016, 10:18
Чалий: Українці можуть вплинути на результати виборів у США 5 листопада 2016, 09:53
Клінтон випереджає Трампа на 5% - опитування 5 листопада 2016, 07:43
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Доба в АТО: 5 військових поранено
Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям
"Бункер зброї" під Києвом є складом товарів - власник магазину
Хуг: На Донбасі за тиждень було 8 тисяч порушень тиші
Усі новини
Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"

Київ

На Контрактовій з'явився букомат