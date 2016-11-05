США не закликатимуть Україну виконувати мінські угоди першими

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Субота, 5 листопада 2016, 13:37

США не закликатимуть Україну виконувати політичні зобов'язання за мінськими домовленостями в односторонньому порядку.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Україну не закликатимуть в односторонньому порядку виконувати свої політичні зобов'язання до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки", - сказала вона.

"Місцеві вибори можуть бути проведені тільки за наявності необхідних умов безпеки, за українським законодавством, а також у відповідності до стандартів ОБСЄ", - підкреслила посол.

Коментуючи факт зустрічі віце-президента США Джо Байдена з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком, яка нібито мала на меті змінити позицію фракції про неможливість виконання політичної частини мінських угод, Йованович сказала: "Віце-президент Байден був радий зустрітися з колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, який нещодавно побував у Вашингтоні з заздалегідь запланованим візитом".

За словами посла, під час недавньої короткої зустрічі в Вашингтоні Байден і Яценюк обговорили ряд питань, в тому числі підтримку з боку США зусиль України у здійсненні реформ і поточний стан переговорів в рамках мінського процесу.

"Віце-президент закликав всі політичні партії об'єднатися в просуванні реформ, що мають вирішальне значення для зміцнення України і відновлення її суверенітету; віце-президент також зробив наголос на зусиллях США, спрямованих на те, щоб забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань за мінськими угодами", - сказала Йованович.

Українська правда

Теми: США Мінські угоди
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Коментарі — 2
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IP: 93.172.142.---Yury Shestak05.11.2016 14:28
Юрий цыганёнком.Шо прям так и написано в твоей методичке???Кашмар..
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IP: 91.204.150.---Юрий Цыганенко05.11.2016 14:01
Ага нехай Петька барига с Винницкими ище бабла покосит
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