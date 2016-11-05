США не закликатимуть Україну виконувати мінські угоди першими

США не закликатимуть Україну виконувати політичні зобов'язання за мінськими домовленостями в односторонньому порядку.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Україну не закликатимуть в односторонньому порядку виконувати свої політичні зобов'язання до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки", - сказала вона.

"Місцеві вибори можуть бути проведені тільки за наявності необхідних умов безпеки, за українським законодавством, а також у відповідності до стандартів ОБСЄ", - підкреслила посол.

Коментуючи факт зустрічі віце-президента США Джо Байдена з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком, яка нібито мала на меті змінити позицію фракції про неможливість виконання політичної частини мінських угод, Йованович сказала: "Віце-президент Байден був радий зустрітися з колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, який нещодавно побував у Вашингтоні з заздалегідь запланованим візитом".

За словами посла, під час недавньої короткої зустрічі в Вашингтоні Байден і Яценюк обговорили ряд питань, в тому числі підтримку з боку США зусиль України у здійсненні реформ і поточний стан переговорів в рамках мінського процесу.

"Віце-президент закликав всі політичні партії об'єднатися в просуванні реформ, що мають вирішальне значення для зміцнення України і відновлення її суверенітету; віце-президент також зробив наголос на зусиллях США, спрямованих на те, щоб забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань за мінськими угодами", - сказала Йованович.

Українська правда