Ситник: У справі "рюкзаків Авакова" наступного тижня - фінальна нарада
У справі "рюкзаків Авакова" про розкрадання коштів під час проведення тендерних закупівель в МВС наступного тижня заплановано "фінальну нараду з прокурорами".
Про це 5 листопада у коментарі журналістам повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
"Там буде остаточно визначено, кого і за що ми там будемо .... хвалити", - зазначив Ситник.
Як відомо, Національне антикорупційне бюро взялося за розслідування справи про закупівлю рюкзаків до МВС у березні 2016 року.
У рамках досудового розслідування справи НАБУ отримало доступ до банківських рахунків компанії-постачальника тактичних рюкзаків для МВС "Дніпровенд", яку пов’язують з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
У лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.
Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина міністра МВС Арсена Авакова.
У вересні керівник САП Назар Холодницький анонсував завершення справи про "рюкзаки Авакова" на початку - у середині жовтня.
Українська правда
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