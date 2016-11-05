На околиці Хмельницького знайшли тіло поліцейського - учасника АТО
На околиці Хмельницького 5 листопада виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для вибуху.
Про це повідомили у Головному управлінні поліції Хмельницької області.
"З’ясувалося, що загиблий - 29-річний діючий працівник поліції, який на момент загибелі перебував на лікарняному. Раніше чоловік проходив службу в зоні АТО і має статус учасника бойових дій", - йдеться у повідомленні.
За даними НП, тіло виявив перехожий на узбіччі дороги поблизу військового полігону. Чоловік був у цивільному одязі.
За фактом відкрито кримінальне провадження, на місці події працює слідчо-оперативна група.
Українська правда
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