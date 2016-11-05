На околиці Хмельницького знайшли тіло поліцейського - учасника АТО

620 переглядів
Субота, 5 листопада 2016, 14:20

На околиці Хмельницького 5 листопада виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для вибуху.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції Хмельницької області.

"З’ясувалося, що загиблий - 29-річний діючий працівник поліції, який на момент загибелі перебував на лікарняному. Раніше чоловік проходив службу в зоні АТО і має статус учасника бойових дій", - йдеться у повідомленні.

За даними НП, тіло виявив перехожий на узбіччі дороги поблизу військового полігону. Чоловік був у цивільному одязі.

За фактом відкрито кримінальне провадження, на місці події працює слідчо-оперативна група.

Українська правда 

Теми: Хмельницький поліція АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Хмельниччині вантажівка зіткнулася з маршруткою, є жертви 12 жовтня 2016, 12:26
У Хмельницькій області розбився вертоліт 7 червня 2016, 18:02
У християнському таборі на Хмельниччині отруїлися 20 дітей і 2 дорослих 7 січня 2016, 19:58
Головні новини
МВС і Нацполіція визначилися з розширенням повноважень поліцейських
США не закликатимуть Україну виконувати мінські угоди першими
Доба в АТО: 5 військових поранено
Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям
Усі новини
Виставка

Мистецтво київської "Паризької комуни" 20 років потому

Конопля

МОЗ Австралії легалізувало вирощування коноплі для медичних цілей