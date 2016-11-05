Бойовики "ЛНР" заявили, що затримали учасників підпільного угрупування "Азова"

150 переглядів
0
Субота, 5 листопада 2016, 14:32

Бойовики "ЛНР" заявили, що затримали представників "радикального неонацистського угруповання, що є підпільним відділенням батальйону "Азов" -  групу фанатів футбольного клубу "Зоря" "Ультрас Чорно-Бiлi".

Про це 5 листопада заявили у так званому міністерстві держбезпеки "ЛНР".

Затриманим представникам "іноземних радикальних угрупувань" інкримінують "пропаганду ідеології крайнього націоналізму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та здійснення розвідувальних операцій на території "ЛНР" під контролем спецслужб. 

За повідомленням бойовиків, зокрема, затримані - Овчаренко Владислав Валерійович, 1996 року народження та Ахмеров Артем Олегович 1997 р.н.

"Щодо них порушено кримінальну справу за статтею 335 КК ЛНР (Державна зрада у формі шпигунства)", - заявили в "ЛНР".

"Встановлені факти вербування громадян Овчаренко В.В. і Ахмерова А.О. співробітником ГУР МОУ з позивним "Великий і Злий" і передачі інформації, що становить державну таємницю, а також зберігання символіки батальйону "Азов", "Правого сектора", ФК "Зоря" ("Ультрас Чoрно-Бiлi"), поширення ними неонацистської літератури і листівок із закликами до повалення конституційного ладу "ЛНР". Їх діяльність фінансувалася українськими спецслужбами і праворадикальними організаціями України", - заявили бойовики. 

Також повідомляється, що проводяться перевірки "на можливу причетність членів угруповання до коректування артилерійського вогню по Луганську у 2015 році, до масових вбивств на "Майдані" у Києві, в одеському Будинку профспілок, до провокацій і нападів на активістів під час проведення "референдуму "ЛНР".

Теми: "ЛНР" "Азов" тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РосЗМІ: Бойовики відклали проведення "виборів" 26 жовтня 2016, 23:48
У бойовиків проти поліцейської місії: лякають дестабілізацією 24 жовтня 2016, 15:03
Суд у Харкові пробачив підприємця, який після погроз заплатив "ЛНР" 23 жовтня 2016, 12:58
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МВС і Нацполіція визначилися з розширенням повноважень поліцейських
США не закликатимуть Україну виконувати мінські угоди першими
Доба в АТО: 5 військових поранено
Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям
Усі новини
Виставка

Мистецтво київської "Паризької комуни" 20 років потому

Конопля

МОЗ Австралії легалізувало вирощування коноплі для медичних цілей