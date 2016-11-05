Amnesty International: у Криму переслідують не кримських татар, а інакомислячих

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Субота, 5 листопада 2016, 15:33

Дослідник Amnesty International по Україні, Молдові та Білорусі Красимир Янков вважає, що в Криму немає переслідувань кримських татар за етнічною приналежністю.

Про це він сказав в інтерв'ю "Крим.Реалії". У складі моніторингової місії Amnesty International Янков відвідав Крим 26-30 вересня.

"Я б сказав так: у Криму переслідують не тільки кримських татар і переслідують не всіх кримських татар. Ми знаємо, що якась частина кримських татар повністю підтримує російську владу і співпрацює з нею", - зазначив правозахисник.

За його словами, численні викрадення людей у Криму і кримінальні переслідування пов'язані з інакомисленням.

"Журналіст Микола Семена ‒ не кримський татарин, але він "проходить" за тією ж статтею, як і Ільмі Умеров ‒ заступник голови Меджлісу, Вадим Сірук ‒ не кримський татарин, але він також проходить у "справі Хізб ут-Тахрір", напевно, є й інші аналогічні приклади", - сказав Янков.

"Переслідувань за етнічною приналежністю "кримський татарин" немає, але так виходить, що у зв'язку з приєднанням Криму до Росії, кримські татари становлять основну групу людей, які не згодні з тим, що сталося. Саме тому в тих кримінальних справах, про які ми говоримо, найчастіше фігурують кримськотатарські прізвища", - пояснив правозахисник.

Українська правда

Теми: Крим права людини
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