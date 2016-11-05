Аброськін: Злочинне життя у "ДНР" вирує

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Субота, 5 листопада 2016, 16:48

За 10 місяців поточного року поліція Донеччини зареєструвала 411 кримінальних правопорушень, які вчинені на тимчасово окупованій території області.

Про це 5 листопада повідомив очільник облуправління Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Найбільша кількість звернень надійшла з Донецька - 257, Горлівка - 53, Макіївка - 36, Дебальцеве - 25, Єнакієве - 17 і Ясинувата - 8", - повідомив він. 

За даними глави облуправління  НП, найбільше мешканці "ДНР" втрачають особисті транспортні засоби внаслідок угонів: у Державтоінспекції зафіксовано 105 таких злочинів.

"Також - крадіжки особистого майна (58) і факти шахрайства (21). Нам відомо про 25 фактів, скоєних на окупованій території, вбивств і 21 випадок викрадення громадян, крім цього, надійшли заяви про 17 інциденти незаконного позбавлення волі. І це тільки офіційні звернення", - повідомив Аброськін. 

"Повної статистики про криміногенну ситуацію у "ДНР" немає. Як кажуть потерпілі, на окупованій території, злочини скоюють і бойовики і "поліцейські", та на себе заяви вони не приймають, іноді навіть загрожують розправою. "ДНР" імітує молоду правову державу, але це тільки імітація. Громадяни, які постраждали у "молодій республіці" від рук злочинців, із заявами звертаються до поліції Донеччини на підконтрольній українській владі території області", - підсумував глава облуправління НП.

Українська правда

Теми: "ДНР" тероризм поліція
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