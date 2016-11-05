У Луценка є прохання до Порошенка, щоб заочно судити Януковича

Генпрокурор Юрій Луценко буде просити президента Петра Порошенка внести до Верховної Ради як невідкладний розроблений ГПУ законопроект про внесення змін до закону про заочне засудження для його застосування щодо екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це Луценко заявив у суботу журналістам після зустрічі з членами сімей Героїв Небесної Сотні в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Проблема, яка обговорювалася сьогодні - це питання заочного засудження. Є два закони. Один за іронією долі був прийнятий ще при Януковичі. Згідно з ним, є ряд проваджень, які можна направляти до суду. Тому що там є відповідні міжнародні рішення", - зазначив генпрокурор.

"Є також інший закон, який був прийнятий одночасно з моїм призначенням на посаду (генпрокурора). Ряд юристів кажуть, що він недосконалий. Генпрокуратура розробила проект змін до цього закону, щоб уникнути можливих звинувачень з боку Європейського суду з прав людини... і вибіркового правосуддя", - сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що цей закон обговорювався з рідними Героїв Небесної Сотні і узгоджений з ними.

"І я звернувся з дорученням... звернутися до президента, щоб зробити цей законопроект невідкладним. Також звернуся до Верховної Ради з проханням розглянути його, і буду аргументувати, чому він потрібен", - розповів Луценко.

Він також зазначив, що сьогодні в Печерському районному суді м.Києва немає жодного судді, який може слухати справи проти Янковича, але є 4 вакансії, які треба оперативно заповнити.

Також він зазначив, що ці справи можуть слухатися в інших судах, крім Печерського райсуду.

За словами генпрокурора, справи щодо Януковича і його оточення будуть передаватися до суду у міру їх готовності, і вироки щодо них можна очікувати же в 2017 році.