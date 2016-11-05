У Луценка є прохання до Порошенка, щоб заочно судити Януковича

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Субота, 5 листопада 2016, 18:11

Генпрокурор Юрій Луценко буде просити президента Петра Порошенка внести до Верховної Ради як невідкладний розроблений ГПУ законопроект про внесення змін до закону про заочне засудження для його застосування щодо екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це Луценко заявив у суботу журналістам після зустрічі з членами сімей Героїв Небесної Сотні в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Проблема, яка обговорювалася сьогодні - це питання заочного засудження. Є два закони. Один за іронією долі був прийнятий ще при Януковичі. Згідно з ним, є ряд проваджень, які можна направляти до суду. Тому що там є відповідні міжнародні рішення", - зазначив генпрокурор.

"Є також інший закон, який був прийнятий одночасно з моїм призначенням на посаду (генпрокурора). Ряд юристів кажуть, що він недосконалий. Генпрокуратура розробила проект змін до цього закону, щоб уникнути можливих звинувачень з боку Європейського суду з прав людини... і вибіркового правосуддя", - сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що цей закон обговорювався з рідними Героїв Небесної Сотні і узгоджений з ними.

"І я звернувся з дорученням... звернутися до президента, щоб зробити цей законопроект невідкладним. Також звернуся до Верховної Ради з проханням розглянути його, і буду аргументувати, чому він потрібен", - розповів Луценко.

Він також зазначив, що сьогодні в Печерському районному суді м.Києва немає жодного судді, який може слухати справи проти Янковича, але є 4 вакансії, які треба оперативно заповнити.

Також він зазначив, що ці справи можуть слухатися в інших судах, крім Печерського райсуду.

За словами генпрокурора, справи щодо Януковича і його оточення будуть передаватися до суду у міру їх готовності, і вироки щодо них можна очікувати же в 2017 році.

Теми: Луценко Порошенко Янукович
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IP: 93.106.176.---Vasil Toskevich05.11.2016 19:19
О себе уже пора думать, а не о Януковиче! Суд над вами уже близок! Иуды!
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