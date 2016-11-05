У Стамбулі поліція водометами і газом розігнала незгодних з арештом журналістів

У Стамбулі поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, які вийшли на вулиці після арешту журналістів опозиційної газети Cumhuriyet та лідерів прокурдської Демократичної партії народів.

Як повідомляє ВВС, одна з груп протестувальників зібралася біля мечеті у стамбульському районі Шишли: вони вигукували гасла про "фашистську" політику влади. Незабаром поліцейські почали поливати протестуючих водою.

Ще одна група демонстрантів спробувала дійти маршем до редакції опозиційної газети Cumhuriyet, 9 журналістів якої у суботу були заарештовані за звинуваченням у зв'язках з бойовиками Робочої партії Курдистану і рухом мусульманського проповідника Фетхуллах Ґюлена, який живе у США.

Серед заарештованих - головний редактор видання, відомий в країні карикатурист і опозиційний колумніст.