У Стамбулі поліція водометами і газом розігнала незгодних з арештом журналістів

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Субота, 5 листопада 2016, 21:12

У Стамбулі поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, які вийшли на вулиці після арешту журналістів опозиційної газети Cumhuriyet та лідерів прокурдської Демократичної партії народів.

Як повідомляє ВВС, одна з груп протестувальників зібралася біля мечеті у стамбульському районі Шишли: вони вигукували гасла про "фашистську" політику влади. Незабаром поліцейські почали поливати протестуючих водою.

Ще одна група демонстрантів спробувала дійти маршем до редакції опозиційної газети Cumhuriyet, 9 журналістів якої у суботу були заарештовані за звинуваченням у зв'язках з бойовиками Робочої партії Курдистану і рухом мусульманського проповідника Фетхуллах Ґюлена, який живе у США. 

Серед заарештованих - головний редактор видання, відомий в країні карикатурист і опозиційний колумніст.

Теми: Туреччина ЗМІ поліція мітинги
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