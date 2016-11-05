Онищенко не вірить, що Ситник передасть справу до суду до кінця року

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Субота, 5 листопада 2016, 21:21

Нардеп Олександр Онищенко вважає, що НАБУ не передасть його справу до суду цього року.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у суботу, коментуючи заяву директора НАБУ Артема Ситника про те, що розслідування справи буде завершено до кінця поточного року.

"Все вказує на те, що до Нового року Ситник не передасть справу до суду", - вважає Онищенко.

"Він та інші добре розуміють, що в суді справа розвалиться. Оскільки аргументи і докази, які вони самі "створили", "вибили" з людей - в судовому процесі лопнуть, як мильна бульбашка. Тому все, чим їм залишається займатися, це тиснути і знущатися над людьми в СІЗО, займатися самопіаром і маніпуляцією", - вважає нардеп.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 

8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук. 19 жовтня у НАБУ повідомили. що Інтерпол протягом 30 днів має повідомити своє рішення щодо оголошення Онищенка у міжнародний розшук для подальшого його затримання і обрання йому запобіжного заходу.

Українська правда

Теми: Онищенко
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