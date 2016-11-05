В Ірландії посольство РФ закидали "скривавленими" іграшками
Біля російського посольства у Дубліні (Ірландія) відбулася антивоєнна акція протесту: біля входу до будівлі звалили купу ляльок-пупсів, обмазаних червоною фарбою.
Про це 5 листопада повідомляє російський Інтерфакс.
Акцію провели представники організації Grannies4Equality.
На паркані посольства активісти вивісили банери з гаслами, які засуджують дії Росії у Сирії. Організатори стверджують, що "російські бомбардування вбивають сирійських дітей" і звинуватили президента Володимира Путіна у намірах "знищити Алеппо".
Dublin today Russian Embassy #SaveAleppo from Putin's promised annihilation. #StandWithChildrenofSyria pic.twitter.com/9cBbL8vrNX— Grannies4Equality (@grannies4equal) November 5, 2016
Офіційної реакції на події від російських дипломатів наразі не надходило.
Як відомо, 3 листопада антивоєнна акція пройшла біля посольства РФ у Лондоні: демонстранти заблокували роботу дипмісії, заваливши вхід до консульського відділу частинами від манекенів, також протестувальники прикували себе до входу у посольство.
Акція у відповідь на це пройшла у Москві: невідомі перекинули на територію резиденції посла Великобританії у Москві кілька манекенів, облитих червоною фарбою.
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