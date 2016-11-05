Українців на заході попередили про дуже сильні дощі і вітер

6 та 7 листопада по території Закарпатської області та у гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей очікуються дуже сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, у високогірних районах Карпат - 25-30 м/с.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДержНС, 6-7 листопада при сильних зливах в Карпатах існує загроза утворення селевих потоків.

Громадян закликали дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - наголошують у ДержНС.