Українців на заході попередили про дуже сильні дощі і вітер
6 та 7 листопада по території Закарпатської області та у гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей очікуються дуже сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, у високогірних районах Карпат - 25-30 м/с.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
За даними ДержНС, 6-7 листопада при сильних зливах в Карпатах існує загроза утворення селевих потоків.
Громадян закликали дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
"Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - наголошують у ДержНС.
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