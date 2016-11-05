У родини слідчого ГПУ за 2 роки з'явилися 3 квартири й будинок – ЗМІ

Родина заступника начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, начальника слідчого відділу Євгена Котця за два останні роки стала власником трьох квартир в Києві та великого будинку під столицею.

Як йдеться в розслідуванні Катерини Каплюк для програми "Схеми", більшість нерухомості записали на дружину працівника ГПУ, з якої було оформлено розлучення.

Котець починав кар’єру в Макіївці Донецької області, а широкому загалу став відомий в 2010 році. Тоді він як слідчий в особливо важливих справах ГПУ порушив кримінальну справу проти Юлії Тимошенко за неправомірне використання кіотських коштів.

Пізніше Котець займався справою про діяльність "тітушок" під час Євромайдану та справою Юрія "Єнакіївського" Іванющенка, якого підозрюють у заволодінні часткою одеського ринку "Сьомий кілометр". В цій справі підготовлена підозра Іванющенку та двом його спільникам, але слідство все ще триває.

В декларації за 2015 рік Котець вказав, що володів 1/3 квартири, площа якої складала 93 кв м. Інші 2/3 цієї квартири належали його дружині та донці. Також дружина Ірина Котець станом на 2015 рік володіла земельною ділянкою площею 0,1 га та квартирою в 182 кв м.

Обидві ці квартири розташовані в сусідніх будинках в столичному мікрорайоні Позняки. Житло меншої площі Котець отримав від держави як працівник прокуратури, власницею більшої Ірина Котець стала в 2014 році.

При цьому, за попередній рік спільний дохід сім’ї прокурора складав трохи більше 200 тис грн., а Ірина Котець заробила тоді майже 13 тис грн.

В 2015 році матері Ірини та Євгена Котців також стали власницями квартир у будинках, поруч з житлом сім’ї прокурора. Зараз помешкань такої площі продають в середньому за 1,5-2 млн грн.

А навесні 2016 року Ірина Котець придбала землю та будинок на 230 кв м в лісовій зоні міста Буча під Києва. Зараз в будинку, ринкова вартість якого біля 3 млн грн., триває ремонт.

Перед купівлею цього майна Ірина Котець подала на розлучення. Суд встановив, що подружжя не веде спільної господарської діяльності та не підтримують стосунки з квітня 2015 року. При цьому, як встановили журналісти, колишнє подружжя продовжує проживати спільно.

Котець користується автомобілем Lexus, який не вносив до декларації за 2015 рік, і власником якого рік тому став його брат Сергій. Екс-дружина прокурора є власницею Toyota RAV4.

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