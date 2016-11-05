Адвокат побоюється, що проти Хайсера Джемілєва в РФ порушать нову справу

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Субота, 5 листопада 2016, 23:37

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає інтереси сина Мустафи Джемілєва Хайсера, побоюється, що проти його підзахисного в Росії можуть порушити нову кримінальну справу.

"Сам Хайсер необхідний РФ в якості заручника, інструменту тиску на його батька, лідера кримських татар", - сказав Полозов в ефірі "Громадського радіо" в суботу.

"Але термін Хайсера підходить до свого завершення. Найбільше я боюся, що російська влада не захоче так просто відпускати цього заручника і спробує якимось чином утримати його", - зазначив адвокат.

За його словами, це може бути порушення якоїсь нової справи - наприклад, що Хайсер прямо в колонії щось вкрав.

"Врешті-решт, якщо його звільнять з колонії, ніхто не заважає оперативникам підбігти, кинути йому в кишеню патрони і сказати: "Дивіться, у нього знову зброя", - допускає Полозов.

У той же час, за його словами, "предмет тиску обраний вкрай невдалий".

"Мустафа Джемілєв абсолютно не та людина, на яку можна тиснути. Навіть його власним сином", - вважає адвокат.

Як відомо, 30 вересня Радянський районний суд Астрахані відмовив Джемілєву в умовно-достроковому звільненні, так як прийняв позицію державного обвинувача, який в ході дебатів негативно охарактеризував Хайсер Джемілєва, зазначивши, що він має 22 стягнення, "визнаний в колонії злісним порушником правопорядку" і "не виявив бажання працевлаштуватися" .

Пізніше стало відомо, що Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки над сином Мустафи Джемілєвим Хайсером, який повинен вийти із російської в'язниці 26 листопада.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Українська правда

Теми: Джемілєв Росія
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