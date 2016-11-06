Колишній охоронець Путіна став заступником директора ФСБ

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Неділя, 6 листопада 2016, 02:41

Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна Євген Зінічев призначений заступником директора російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Про це йдеться в повідомленні служби від 5 листопада, пише Радіо Свобода.

Зінічев подав у відставку з посади в.о.губернатора Калінінградської області минулого місяця, а призначений заступником директора ФСБ у жовтні.

Чому про рішення оголосили лише згодом не повідомляється.

Зінічев був членом команди особистої безпеки Путіна лише кілька років тому. Водночас ФСБ заявляє, що він "у силових структурах з червня 1987 року". Тоді нинішня ФСБ мала назву КДБ.

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