Колишній охоронець Путіна став заступником директора ФСБ
Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна Євген Зінічев призначений заступником директора російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).
Про це йдеться в повідомленні служби від 5 листопада, пише Радіо Свобода.
Зінічев подав у відставку з посади в.о.губернатора Калінінградської області минулого місяця, а призначений заступником директора ФСБ у жовтні.
Чому про рішення оголосили лише згодом не повідомляється.
Зінічев був членом команди особистої безпеки Путіна лише кілька років тому. Водночас ФСБ заявляє, що він "у силових структурах з червня 1987 року". Тоді нинішня ФСБ мала назву КДБ.
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