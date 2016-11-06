Мей зажадала від парламенту не перешкоджати Brexit

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Неділя, 6 листопада 2016, 07:01

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей звернулася до парламенту з вимогою не створювати перешкод на шляху виходу країни з Євросоюзу, як це було вирішено на всенародному референдумі в червні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Результати (референдуму) абсолютно зрозумілі. Вони законні. Ті члени парламенту і лорди, які жалкують про результати референдуму, повинні прийняти те, що вирішив народ", - йдеться в заяві прем'єра.

Як повідомлялося Високий суд Лондона зажадав від прем'єр-міністра не приймати рішень з приводу Brexit без схвалення парламенту.

Мей додала, що в даний час важливіше продумати найбільш сприятливі для країни шляху виходу, стратегію переговорів з ЄС, щоб "зробити укласти найвигіднішу для Британії угоду".

Теми: Велика Британія ЄС
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