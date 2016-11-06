АТО: півсотні атак, противник застосовував артилерію і ПТРК

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Неділя, 6 листопада 2016, 07:16

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників із застосуванням ствольної артилерії 122 мм і 152 мм та протитанкових ракетних комплексів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню. В Лебединському та Новотроїцькому проти сил АТО бойовики застосували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, в районах Павлополя та Широкиного – вогонь вели з озброєння БМП, мінометів калібру 82 мм, кулеметів і гранатометів. Поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки та Водяного обстріли відбулись з мінометів калібру 120 мм. На цій ділянці оборони ворог посилював інтенсивність вогню гранатометами, кулеметами великого калібру та снайперами. Укріплення Збройних Сил України в Тарамчку зазнали обстрілів з мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 мм та 152 мм.

На Донецькому напрямку відбулось 11 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Верхньоторецького обстріли тривали з мінометів калібру 82 мм, в Зайцевому – з гранатометів та стрілецької зброї, а в Авдіївці і Луганському бойовики вкотре застосували озброєння БМП, міномети калібрів 82 мм та 120 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 12 провокацій проти сил АТО. У напрямку Новоолександрівки, Кондрашівки та Лопаскіного російсько-окупаційні війська використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В районі Новозванівки бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру152 мм, а по українських підрозділах в Троїцькому, окрім артилерії, противник використав протитанкові ракетні комплекси та міномети 82 та 120 калібрів.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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