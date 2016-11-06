Житель Мар'їнки під час обстрілу отримав поранення голови

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Неділя, 6 листопада 2016, 09:59

Житель Мар'їнки Донецької області отримав осколкове поранення голови під час обстрілу бойовиками житлового кварталу в суботу ввечері.

Як повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції, о 23.40 в чергову частину Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги, що до них звернувся чоловік 1953 року народження з осколковим пораненням потиличної області голови.

Поліція з'ясувала, що чоловік отримав поранення при обстрілі Мар'їнки. У момент обстрілу він перебував у дворі свого будинку, годував собаку. Швидку допомогу викликали сусіди.

Потерпілому надано медичну допомогу.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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