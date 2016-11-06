На кордоні з Польщею зменшилися черги

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Неділя, 6 листопада 2016, 10:19

Станом на 8 ранку неділі в чергах у пунктах пропуску на кордоні з Польщею перебуває 250 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, у пункті пропуску "Рава-Руська" очікувало 100 автомобілів, "Устилуг" – 90, "Угринів" – 40, "Ягодин авто" – 20.

В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає.

Як відомо, останнім часто черги на кордоні з Польщею часто сягали тисячі й більше авто.

Українська правда

Теми: Польща кордон
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