Син нардепа влаштував ДТП у Києві, 4 людей у лікарні – волонтер

00
0
Неділя, 6 листопада 2016, 12:33

У Києві син народного депутата від "Волі народу" Ігоря Молотка Денис у ДТП розбив авто патрульної поліції і ще один автомобіль.

Про це в Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин.

"Сьогодні вночі Денис з товаришем влаштували п'яні перегони по Києву на Mercedes GL. Відправили в нокаут Matiz піцерії Mamamia і Пріус патрульної поліції України. Відправили 4-х людей в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Втікали від копів. Спочатку на Мерседесі, потім коли його "роззуло" на повороті - кинули машину і побігли дворами. Не втекли", - написав Сініцин.

Разом з тим, прес-служба ДГ "Воля народу" підтвердила, що вночі на вул. Борщагівській м. Києва сталася ДТП за участю сина Ігоря Молотка Дениса.

Сам Молоток на своїй сторінці в Facebook написав: "Незалежно від того, з чиєї вини сталося ДТП, висловлюю щире співчуття постраждалим. Лікування постраждалих беру на себе. Поряд з цим, жодним чином не перешкоджатиму об'єктивному розслідуванню обставин ДТП".

Українська правда

Теми: ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Харкові в ДТП за участю маршрутки загинуло 3 людей 6 листопада 2016, 09:43
У Львові міжміська маршрутка врізалася в дерево, постраждали 13 осіб 23 жовтня 2016, 11:57
На Вінниччині потяг в'їхав у лісовоз, троє людей загинуло 20 жовтня 2016, 12:24
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Син нардепа влаштував ДТП у Києві, 4 людей у лікарні – волонтер
Житель Мар'їнки під час обстрілу отримав поранення голови
АТО: півсотні атак, противник застосовував артилерію і ПТРК
У Краматорську "замінували" вокзал, пасажирів евакуювали
Усі новини
Вулична їжа

Нові учасники останньої в цьому сезоні "Уличной еды"

"Молодість"

Підсумки фестивалю: родинний апокаліпсис зі щасливим фіналом