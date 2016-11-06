АТО: загиблих і поранених немає

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Неділя, 6 листопада 2016, 12:44

За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Незважаючи на провокації та обстріли з боку ворога, українська армія міцно утримує позиції на лінії зіткнення. Завдяки злагодженій роботі, а також бойовим навичкам за добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений", - сказав він.

Українська правда

Теми: АТО
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