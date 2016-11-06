У Львові у житловому будинку стався вибух, загинула людина

У Львові у житловому будинку на вул.Грінченка 4б стався вибух, повідомляється про одного загиблого.

Інформацію про вибух розповсюдили ввечері 6 листопада у Facebook-спільноті "Варта 1".

Згідно з повідомленням, вибух пролунав близько 19:00, попередня інформація про вибух газу у квартирі на 5 поверсі не підтвердилася.

Повідомляється про одного загиблого 33-річного чоловіка, тіло якого було знайдено біля під'їзду.

"Зненесо міжкімнатну перегеродку, пошкоджено підлогу. ... На асфальті перед будинокм, крім численних дрібних осколків скла, лежить фрагмент віконної рами. У будинку вимкнули світло", - йдеться у повідомленні.

На місці події прибули бригади поліції, пожежної та аварійної газової служб.

В ефірі телеканалу "112.Україна" начальник відділу комунікації головного управління Нацполіціі у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що причиною вибуху точно став не газ, пише "Інтерфакс-Україна".

Також Добровольська зазначила, що у квартирі, в якій стався вибух, виявлено частини боєприпасів часів Другої світової війни.

У будинку пошкоджено перекриття 4 і 6 поверхів.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що небезпеки ані для будинку, ані для мешканців немає, питання про відселення мешканців будинку не розглядається.

Українська правда