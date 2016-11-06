Вибори у Болгарії: У першому турі лідирує проросійскький кандидат - екзит-поли

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Неділя, 6 листопада 2016, 22:08

У першому турі виборів президента Болгарії, за даними опитувань, лідирує кандидат від соціалістів, проросійський кандидат Румен Радев.

Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на дані екзит-полу агенції Alpha Research, Радев отримав 24,8% голосів виборців.

Його пряма конкурентка від правлячої правоцентристської партії ГЕРБ Цецка Цачева набрала 23,5% голосів.

Згідно з результатами опитування інституту Gallup International, Радева підтримали 26,7% виборців, Цачеву - 22,5%.

"Таким чином обидва кандидати, найімовірніше, вийдуть у другий тур виборів глави держави, який має відбутися 13 листопада", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що Цачева у разі перемоги на президентських виборах проводитиме проєвропейську політику, тоді як Радева вважають проросійським кандидатом: соціаліст неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій, запроваджених ЄС, членом якого є і Болгарія.

Участь у президентських виборах у Болгарії для громадян країни цьогоріч уперше є обов'язковою. Явка на виборах становила близько 53%. На посаду президента країни претендували 21 кандидат.

Теми: вибори Болгарія
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