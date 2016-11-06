У Львові ПС влаштував бійки з ліворадикалами

У Львові ввечері 6 листопада сталися сутички між представниками "Правого сектора", "Азова" та активістами ліворадикального "Автономного опору".

Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net.

Зазначається, що у сутичках на вул.Залізничній взяли участь близько 200 осіб з обох боків, було застосовано димові шашки і петарди.

"Активісти "Автономного опору" мали намір провести 6 листопада вуличний марш на честь Нестора Махна, однак напередодні суд заборонив проведення такого маршу", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах представники "Автономного опору" заявили, що на соціальний центр "Цитадель" напали представники "Правого сектора". "Ми все відбили, з нашого боку жодних втрат", - зазначили активісти.

Після того, як стало відомо про сутички, на одній із офіційніх сторінок "Правого сектора" у з’явилося повідомлення про причетність активістів "Правого сектора" до сутичок, однак приблизно за 15 хвилин воно було видалено. У свою чергу лідер місцевого "Правого сектору" Тарас Хамер заявив, що представників ПС на місці подій не було і він не знає, хто сутички.

На сторінці спільноти "Варта 1" у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що на вул.Залізничній 17 чути звуки "пострілів або петард", на місці були присутні 7 екіпажів поліції.

"Також кидали димові шашки, стрільба не підтвердилася", - додав він.

У поліції підтвердили факт масових сутичок, на місце події прибули 10 патрульних екіпажів поліції, яким вдалося навести порядок: агресивно налаштовані молодики з обох боків просто розбіглися. За даними поліції, поранених у ході сутичок нема, йдеться у повідомленні.