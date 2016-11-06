У Львові ПС влаштував бійки з ліворадикалами

00
0
Неділя, 6 листопада 2016, 23:34

У Львові ввечері 6 листопада сталися сутички між представниками "Правого сектора", "Азова" та активістами ліворадикального "Автономного опору". 

Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net

Зазначається, що у сутичках на вул.Залізничній взяли участь близько 200 осіб з обох боків, було застосовано димові шашки і петарди.

"Активісти "Автономного опору" мали намір провести 6 листопада вуличний марш на честь Нестора Махна, однак напередодні суд заборонив проведення такого маршу", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах представники "Автономного опору"  заявили, що на соціальний центр "Цитадель" напали представники "Правого сектора". "Ми все відбили, з нашого боку жодних втрат", - зазначили активісти.

Після того, як стало відомо про сутички, на одній із офіційніх сторінок "Правого сектора" у з’явилося повідомлення про причетність активістів "Правого сектора" до сутичок, однак приблизно за 15 хвилин воно було видалено. У свою чергу лідер місцевого "Правого сектору" Тарас Хамер заявив, що представників ПС на місці подій не було і він не знає, хто сутички.

На сторінці спільноти "Варта 1" у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що на вул.Залізничній 17  чути звуки "пострілів або петард", на місці були присутні 7 екіпажів поліції. 

"Також кидали димові шашки, стрільба не підтвердилася", - додав він. 

 

У поліції  підтвердили факт масових сутичок, на місце події прибули 10 патрульних екіпажів поліції, яким вдалося навести порядок: агресивно налаштовані молодики з обох боків просто розбіглися. За даними поліції, поранених у ході сутичок нема, йдеться у повідомленні.

Теми: Правий сектор Львів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РосЗМІ розповідають нову страшилку про "Правий сектор" 27 жовтня 2016, 16:11
Суд випустив керівника "Правого сектора" Закарпаття на поруки 26 жовтня 2016, 16:07
"Правий сектор" і ОУН відхрестилися від затриманої бойовиками Коц 26 жовтня 2016, 14:09
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Львові у житловому будинку стався вибух, загинула людина
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі
Під час обстрілу Красногорівки поранено двох мешканців
Син нардепа влаштував ДТП у Києві, 4 людей у лікарні – волонтер
Усі новини
Парфуми

Експерти розповіли, як правильно наносите парфуми

до Дня писемності

Українська мова – це сексуально